USA : réactions contrastées en Égypte après l’élection d’Abdul El-Sayed

Etats-Unis
Aux États-Unis, l’élection du démocrate Abdul El-Sayed au Sénat, dans le Michigan, a un écho particulier en Égypte.
Son pays d’origine a salué ce succès historique, même si les médias d’État sont restés discrets. Abdul El-Sayed, médecin et épidémiologiste de 42 ans, issu de l’aile gauche du Parti démocrate, a remporté la sénatoriale du Michigan lors des élections de mi-mandat. Il devient ainsi le premier sénateur musulman de l’histoire des États-Unis.
En Égypte, de nombreuses personnalités et des internautes ont célébré cette victoire. Ils ont surtout mis en avant son parcours, malgré la rudesse de la campagne. Car le démocrate a été la cible d’attaques répétées de Donald Trump et de son camp, qui l’ont affublé de surnoms polémiques et ont cherché à le lier à des controverses de politique étrangère. Dans son discours de victoire, Abdul El-Sayed a répondu avec ironie, en s’adressant directement au président américain et au vice-président JD Vance.
01:00
Iran : une immense affiche de Trump et Netanyahu livrée aux flammes
01:12
Afrique du Sud : l’ANC à l’épreuve des élections municipales
01:09
USA : l'Iran se réjouit des revers de Trump aux élections de mi-mandat
01:05
Moyen-Orient : al-Sissi appelle l'Iran et les USA à engager le dialogue
01:53
Municipales en Afrique du Sud : l’ANC fragilisé par le mécontentement populaire
01:11
Afrique du Sud : Ramaphosa vote lors de municipales cruciales pour l'ANC