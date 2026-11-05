USA : réactions contrastées en Égypte après l’élection d’Abdul El-Sayed

Aux États-Unis, l’élection du démocrate Abdul El-Sayed au Sénat, dans le Michigan, a un écho particulier en Égypte.

Son pays d’origine a salué ce succès historique, même si les médias d’État sont restés discrets. Abdul El-Sayed, médecin et épidémiologiste de 42 ans, issu de l’aile gauche du Parti démocrate, a remporté la sénatoriale du Michigan lors des élections de mi-mandat. Il devient ainsi le premier sénateur musulman de l’histoire des États-Unis.

En Égypte, de nombreuses personnalités et des internautes ont célébré cette victoire. Ils ont surtout mis en avant son parcours, malgré la rudesse de la campagne. Car le démocrate a été la cible d’attaques répétées de Donald Trump et de son camp, qui l’ont affublé de surnoms polémiques et ont cherché à le lier à des controverses de politique étrangère. Dans son discours de victoire, Abdul El-Sayed a répondu avec ironie, en s’adressant directement au président américain et au vice-président JD Vance.