Iran : des rassemblements contre "l’impérialisme" américain et israélien

Mercredi, les Iraniens ont organisé des rassemblements anti-américains et anti-israéliens dans tout le pays, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’arrogance mondiale, pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’hégémonie américano-israélienne.

Dans la capitale, Téhéran, une foule importante s’est rassemblée devant l’ancien complexe de l’ambassade américaine, scandant des slogans anti-américains et anti-israéliens. Le maire de Téhéran, Alireza Zakani, a déclaré que la lutte de l’Iran contre les États-Unis visait à résister à l’oppression et aux actes criminels américains. Il a ajouté que les États-Unis et Israël cherchaient à provoquer un changement de régime en Iran, mais qu’ils échoueraient.

"Les États-Unis ne peuvent pas parvenir, par la guerre économique, à ce qu’ils n’ont pas réussi à obtenir par la guerre et les actes criminels. La nation, le gouvernement et les responsables iraniens prennent une série de mesures dans tous les domaines pour vaincre définitivement et complètement l’agression économique et idéologique des États-Unis", a déclaré Zakani.

Des habitants ont déclaré que l’Iran continuerait à résister si les États-Unis lançaient une guerre visant à renverser le gouvernement iranien.

"Le Moyen-Orient a toujours été un centre mondial de l’énergie et de l’économie, et l’une des régions les plus importantes sur le plan stratégique. Pour tirer profit de la région, les États-Unis prétendent vouloir “garantir” la sécurité de tous. Mais le prix qu’ils exigent en échange dépasse de loin la valeur de cette soi-disant “sécurité”. Je pense que c’est une erreur. L’Iran doit rester ferme et chasser les États-Unis du Moyen-Orient", a déclaré Benyamin, un habitant de la région.

"Nous recherchons un accord digne, et non un accord dans lequel les prix du pétrole chutent et où l’autre partie en tire les bénéfices tandis que le peuple iranien souffre", a déclaré Reza, un autre habitant de la région.

Les manifestants présents au rassemblement ont déclaré que les États-Unis se montraient hostiles envers l’Iran depuis des années et que ce dernier ne céderait ni aux sanctions sévères ni aux menaces militaires. Ils ont ajouté que la société iranienne resterait unie face à la situation actuelle.

Quelques mois après la victoire de la Révolution islamique iranienne en février 1979, des étudiants universitaires iraniens avaient pris d’assaut le bâtiment de l’ambassade des États-Unis, affirmant que, d’après les documents qui y avaient été trouvés, l’ambassade prévoyait de renverser la République islamique et servait de base d’espionnage pour le gouvernement américain.

L’Iran commémore chaque année cette prise de contrôle en organisant des rassemblements dans tout le pays.