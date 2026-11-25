L’armée de la République démocratique du Congo a annoncé la disparition d’un de ses avions dans l’est du pays. Le Front pour la refondation de la nation (FRN) affirme avoir abattu un appareil militaire au Sud-Kivu, une revendication qui n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Les forces armées congolaises ont indiqué avoir perdu le contact dimanche avec un avion de transport, évoquant de mauvaises conditions météorologiques. Des recherches sont en cours pour retrouver l’appareil et son équipage.

De son côté, le FRN affirme avoir abattu un avion qui s’apprêtait à bombarder la localité de Minembwe, dans la province du Sud-Kivu.

Selon les rebelles, quatre personnes se trouvaient à bord. Deux ressortissants étrangers, un Ougandais et un pilote sud-africain, auraient été capturés vivants.

La BBC, qui rapporte ces informations, précise ne pas avoir pu établir si l’appareil recherché par l’armée congolaise est bien celui que les rebelles affirment avoir abattu.

L’Ouganda dément toute implication

L’armée ougandaise a rejeté toute implication dans cette affaire, tandis que les autorités sud-africaines n’ont pas encore réagi.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme se présentant comme un ressortissant ougandais et affirmant avoir été envoyé par son gouvernement. Son identité et l’authenticité des images n’ont toutefois pas été confirmées de manière indépendante.

Les combats perturbent les activités humanitaires

Cette disparition intervient dans un contexte d’intensification des affrontements entre l’armée congolaise et le FRN, dont fait partie le mouvement rebelle M23.

Les rebelles contrôlent de vastes territoires dans l’est de la RDC, notamment la ville de Goma.

La recrudescence des violences inquiète également les organisations humanitaires. Médecins sans frontières (MSF) a annoncé la suspension temporaire de certaines activités médicales au Nord-Kivu.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les combats entravent aussi la riposte contre l’épidémie d’Ebola, alors que plusieurs agents de santé se retrouvent bloqués dans les zones touchées par le conflit.