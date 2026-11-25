Un tribunal sud-africain a condamné, mardi, un ressortissant zimbabwéen à cinq ans d’emprisonnement, peine assortie d’un sursis de cinq ans. Il était poursuivi pour avoir tenté de se rendre en Russie afin de combattre dans la guerre que ce pays mène contre l’Ukraine.

Tafadzwa Sithole a été arrêté le 8 novembre à l’aéroport international O.R. Tambo alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol à destination de la Russie. Il sera expulsé vers son pays.

'' En substance, l’État et la défense ont conclu un accord de plaidoyer au nom de mon client. Nous nous sommes mis d’accord sur certaines conditions, notamment qu’il écope d’une peine de 5 ans avec sursis pendant 5 ans et qu’il soit ensuite expulsé dès à présent. Nous avons finalisé l’affaire, qui a été entendue par le tribunal. L’accord a également été accepté par le tribunal, ce qui marque la fin de cette affaire. Cela signifie désormais que mon client va rentrer chez lui pour retrouver sa famille.'', a déclaré Mashudu Nembulunge, avocat de la défense.

Ses coaccusés attendent leur procès fixé au 1er décembre. L’Afrique du Sud dispose d'une loi sur la réglementation de l’aide militaire étrangère qui interdit les activités mercenaires et encadre l’aide militaire apportée aux parties impliquées dans des conflits étrangers, y compris le recrutement et la formation. Elle s'applique aussi aux ressortissants étrangers.

''Le NPA a obtenu la condamnation et la peine d’un des cinq ressortissants zimbabwéens arrêtés pour avoir prétendument tenté de quitter l’Afrique du Sud afin de participer à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. L’accusé a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur la réglementation de l’aide militaire étrangère et a été condamné à 5 ans d’emprisonnement, peine entièrement avec sursis, assortie d’une mesure d’expulsion. Ses quatre coaccusés n’ont pas encore plaidé, et leur affaire a été reportée au 1er décembre 2026. '', a déclaré Magaboke Mohlatlole, porte-parole provincial du Parquet national.

Les autorités zimbabwéennes ont déclaré en mars que 15 de leurs ressortissants avaient été tués dans la guerre en Ukraine et qu’elles cherchaient à obtenir le retour de 66 autres.