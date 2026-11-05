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Dangote veut élargir l'entrée en Bourse de sa raffinerie à toute l'Afrique

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, l'industriel nigérian Aliko Dangote William Ruto au Kenya, mercredi 30 septembre 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP/AP

Nigéria

Le géant nigérian Dangote veut ouvrir l’introduction en Bourse de sa raffinerie à toute l’Afrique.

Le groupe discute avec plusieurs places boursières du continent pour que des investisseurs d’autres pays puissent y participer. Une opération valorisée à 1,6 milliard de dollars. Mais l’exercice est complexe. Aujourd’hui, une entreprise qui veut se coter dans plusieurs pays africains doit obtenir une autorisation auprès de chaque régulateur. Parmi les pistes à explorer, les certificats de dépôt internationaux, déjà utilisés au Kenya et au Botswana, qui permettent de négocier des actions sur des places étrangères.

Le patron de la BRVM approché par Dangote plaide pour une harmonisation des règles et une reconnaissance mutuelle entre régulateurs. Selon lui, la technologie existe déjà. Le blocage est réglementaire. Dans le même temps, la BRVM repousse à 2027 le lancement de son marché de produits dérivés, une première en Afrique de l’Ouest. Elle espère aussi accueillir une à deux nouvelles entreprises cette année-là, hors banques et télécoms.

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