Nigéria : la raffinerie Dangote prolonge son introduction en bourse

La raffinerie nigériane Dangote Petroleum prolonge son introduction en bourse.

Cette introduction en bourse, qui devrait constituer la plus grande opération sur les marchés financiers africains, devait s'achever mardi, mais elle sera désormais prolongée de deux semaines, jusqu'au 27 octobre, a déclaré Aliko Dangote, son propriétaire.

Il a ajouté que cette prolongation permettrait d’élargir la participation et de donner aux Nigérians et aux Africains ordinaires la possibilité de détenir une participation dans la raffinerie.

La raffinerie, d’une capacité de 700 000 barils par jour, avait pour objectif de lever 1,6 milliard de dollars afin de doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour, ce qui en ferait la plus grande raffinerie du monde, dépassant celle de Jamnagar en Inde.

Monsieur Dangote a indiqué que l’introduction en bourse avait déjà suscité suffisamment d’intérêt pour lever « plus de trois ou quatre fois » le montant visé.

« Ce n’est pas une question de montant, mais du nombre de personnes que nous souhaitons voir participer. »

L’homme d’affaires s’est exprimé après avoir fait visiter aux parlementaires kényans le vaste site de Lagos. Sa société a également lancé le mois dernier la construction d’une raffinerie d’une valeur de 16 milliards de dollars, qui produira 700 000 barils par jour sur l’île kenyane de Lamu.

Ce projet, dont l’achèvement est prévu d’ici 30 à 40 mois, fait déjà l’objet d’une action en justice intentée par une communauté locale concernant les droits fonciers.

Greenpeace et d’autres défenseurs de l’environnement ont également soulevé des objections quant à son impact. Lamu est une destination touristique très prisée et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, connu pour abriter la plus ancienne colonie swahilie, fondée au XIIe siècle.