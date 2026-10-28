Nigéria : la raffinerie Dangote clôture une introduction en bourse "historique"

La raffinerie de pétrole nigériane appartenant à l’homme d’affaires Aliko Dangote, a clôturé la plus grande introduction en bourse du continent. La société affirme avoir levé des fonds auprès d'investisseurs de 120 pays.

L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote Petroleum, basée à Lagos, devait initialement s'achever le 13 octobre, mais elle a été prolongée de deux semaines afin de permettre à davantage d'Africains d'y participer.

La société n'a pas révélé le montant potentiellement levé lors de cette opération, après avoir annoncé que son objectif était de 1,6 milliard de dollars. Mais Aliko Dangote a déclaré en début de mois que cet objectif avait été dépassé de « plus de trois ou quatre fois ».

«Il s’agit d’une réussite historique pour l’Afrique. Cela montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque nous croyons en notre continent, que nous travaillons ensemble et que nous investissons dans notre avenir commun», a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi soir.

Cette immense raffinerie, d’une capacité de 700 000 barils par jour, vise à doubler sa production pour atteindre 1,4 million de barils par jour, ce qui pourrait en faire la plus grande raffinerie du monde, dépassant ainsi celle de Jamnagar en Inde.