Aliko Dangote acquiert 25 % du réseau national d’oléoducs du Kenya

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote poursuit son expansion dans le secteur énergétique africain. Son groupe a annoncé l’acquisition d’une participation de 25 % dans Kenya Pipeline Company (KPC), l’entreprise publique kényane chargée du transport des produits pétroliers à travers le pays.

L’annonce a été faite par Dangote lors du Financial Times Africa Summit à Londres. Cette opération permet à son groupe de prendre position dans une infrastructure stratégique pour l’approvisionnement énergétique du Kenya et de la région.

Un investissement qui accompagne un projet de raffinerie géant

Cette acquisition intervient quelques semaines après le lancement des travaux d’une importante raffinerie pétrolière dans le port de Lamu, sur la côte kényane. Le projet, porté par Dangote, prévoit une capacité de production annoncée de 700 000 barils par jour.

Le groupe nigérian exploite déjà une raffinerie de capacité comparable près de Lagos, au Nigeria. Cette installation fait partie d’un vaste empire industriel qui comprend également le ciment, les engrais, le sucre et plusieurs autres secteurs.

Le Kenya ouvre son capital aux investisseurs privés

La participation acquise par Dangote fait partie des 25 % du capital de Kenya Pipeline Company vendus à des investisseurs privés. Le président kényan William Ruto avait confirmé cette opération lors d’un discours, sans révéler l’identité des acquéreurs.

Plus tôt cette année, le gouvernement kényan avait déjà vendu 65 % de Kenya Pipeline Company via une introduction en bourse, une première grande cession d’actifs publics depuis deux décennies. Nairobi cherche ainsi à mobiliser de nouvelles ressources financières dans un contexte de contraintes budgétaires.

Dangote accélère son offensive énergétique en Afrique

Avec cet investissement au Kenya, Aliko Dangote confirme son ambition de jouer un rôle majeur dans la transformation du secteur énergétique africain. Après le Nigeria, où il dispose de l’une des plus grandes raffineries du continent, l’homme d’affaires veut désormais renforcer ses positions sur les marchés d’Afrique de l’Est.

Cette stratégie pourrait permettre au groupe Dangote de mieux contrôler la chaîne d’approvisionnement pétrolière, de la production au transport, dans une région où la demande énergétique continue de progresser.