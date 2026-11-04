USA : la démocrate Keisha Lance Bottoms, première femme noire élue gouverneure

La démocrate Keisha Lance Bottoms a remporté mardi l’élection au poste de gouverneur de Géorgie. Elle devient la première femme noire à accéder à cette fonction aux États-Unis.

Sa victoire dans cet État du Sud, qui n’avait plus élu de gouverneur démocrate depuis plus de deux décennies, illustre la dynamique du Parti démocrate en Géorgie. Un élan confirmé par la réélection du sénateur démocrate Jon Ossoff et observé plus largement dans plusieurs scrutins à travers le pays.

Ancienne maire d’Atlanta, où elle a exercé de 2018 à 2022, notamment durant la pandémie de Covid-19, Keisha Lance Bottoms s’est imposée face au républicain Rick Jackson, milliardaire ayant fait fortune dans le secteur de la santé.

La défaite de ce dernier, malgré les moyens financiers considérables engagés dans sa campagne, constitue également un revers pour Donald Trump. Le président américain lui avait apporté son soutien et avait fait campagne à ses côtés dans les dernières semaines avant le scrutin.

Le gouverneur républicain sortant, Brian Kemp, ne pouvait pas briguer un nouveau mandat en raison de la limitation du nombre de mandats.

Après son départ de la mairie d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms avait rejoint la Maison Blanche sous la présidence de Joe Biden. Elle avait également reçu le soutien de l’ancien président démocrate Barack Obama, lors d’un meeting organisé près d’Atlanta la semaine dernière.

Sa campagne s’est principalement articulée autour des questions de santé et de logement.

Sur son site de campagne, la nouvelle gouverneure met également en avant ses origines familiales. Elle se présente comme une descendante d'esclaves ayant vécu dans une plantation en Géorgie, un État profondément marqué par l'esclavage, la ségrégation raciale et le mouvement pour les droits civiques.