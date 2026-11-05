Né de parents égyptiens, Abdul al-Sayed fait la fierté des Arabo-Américains

"Michigan, nous l’avons fait !"’, c'est par ces mots qu’Abdul Al-Sayed a célébré sa victoire à l’élection sénatoriale dans le Michigan, face au républicain Mike Rogers. À 42 ans, il deviendra, en janvier 2027, le premier sénateur musulman de l’histoire des États-Unis.

Né dans le Michigan de parents égyptiens musulmans, installés aux États-Unis avant sa naissance, Abdul Al-Sayed a suscité la joie des Américains d’origine arabe, dans le Michigan comme ailleurs dans le pays. Beaucoup voient dans sa victoire un symbole fort, alors que les discours islamophobes se font de plus en plus virulents.

Les électeurs musulmans, qui représentent environ 2 % de l’électorat du Michigan, l’ont largement soutenu : près de neuf sur dix ont voté pour lui, selon le sondage AP Voter Poll, réalisé auprès de plus de 4 500 électeurs. Il a également recueilli près de 70 % des suffrages des électeurs d’origine arabe ou moyen-orientale.

Médecin de formation, Abdul Al-Sayed a également exercé plusieurs années dans le domaine de la santé publique.

À Dearborn, Zaynah Jadallah espérait entendre un mot bien précis dans le discours de victoire du sénateur élu.

Pendant des mois, au cours de sa campagne, il avait répété "Inshaallah", une expression arabe signifiant "si Dieu le veut". Cette Américaine d’origine palestinienne de 26 ans attendait cette fois d’entendre "Alhamdulillah", qui signifie "loué soit Dieu".

Elle a été exaucée aux premières heures de mercredi matin.

"Il n’arrêtait pas de dire : 'Si Dieu le veut, si Dieu le veut, quand nous gagnerons'", a raconté Zaynah Jadallah. "Et maintenant, il a rendu grâce à Dieu d’avoir réussi."

Pour de nombreux habitants de la région, cette victoire dépasse le cadre politique.

"Nous venons de franchir un obstacle immense. C’est un message adressé à chaque personne issue d’une minorité, que vous soyez noir, hispanique, arabe, musulman ou juif : ce pays a une place pour vous", a déclaré Chadi Abdulrazek, un chef d’entreprise de 43 ans, originaire de Dearborn Heights.

Le Michigan abrite la plus importante communauté arabo-américaine des États-Unis, avec Dearborn comme l'un de ses principaux centres.

"Peu importe la direction vers laquelle il prie, ils l’envoient au Sénat américain en raison de la direction qu’il donne", a déclaré Abdullah Hammoud, le maire démocrate de Dearborn.

"Et c’est ce qui fait toute la beauté de l’Amérique."