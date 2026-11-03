États-Unis : jour d'élections de mi-mandat, Trump en danger ?

Les électeurs se rendent aux urnes ce mardi aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. Un scrutin à haut risque pour le président américain Donald Trump face à la menace d'une victoire des démocrates.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat sont en jeu, ainsi que les postes de gouverneur dans 36 États.

Les démocrates n’ont besoin que de trois sièges supplémentaires à la Chambre et d’un solde net de quatre au Sénat pour arracher les deux chambres aux mains des républicains.

Ils peuvent surfer sur la baisse de la cote de popularité de Donald Trump, située autour de 30 %. Le prix du carburant, la guerre au Moyen-Orient et sa politique migratoire répressive sont passés par là.

En cas de victoire, les démocrates auraient alors le pouvoir de bloquer le programme législatif de Trump, de lancer des enquêtes de grande envergure sur son administration, entre autres.

Mais les républicains jouent la carte de l'espoir : tablant notamment sur le fait que les baisses d’impôts et la répression de l’immigration mises en place par Trump profiteront aux Américains, selon leurs mots.

Trump a déjà averti : il mettrait son veto sur tout s’il venait de perdre le contrôle du Congrès. Mais il n’exclut pas de conclure des accords avec les démocrates.