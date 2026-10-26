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L'Égypte approuve un soutien militaire à l’Arabie saoudite face aux Houthis

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi en marge du sommet du G7 à Évian-les-Bains, en France, le 17 juin 2026   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Egypte

Le Parlement égyptien a autorisé lundi un soutien militaire à l’Arabie saoudite pour l’aider à faire face aux attaques des rebelles houthis du Yémen, selon les médias d’État.

La Chambre des représentants a approuvé la demande du président Abdel Fattah al-Sissi, qui l’avait saisie la semaine dernière afin d’obtenir l’autorisation de prendre « les mesures nécessaires » pour soutenir le royaume saoudien.

Cette décision ouvre la possibilité d’une implication plus directe du Caire dans les tensions régionales opposant les Houthis, soutenus par l’Iran, à l’Arabie saoudite. Les attaques menées en mer Rouge et autour du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, une voie maritime essentielle à proximité du canal de Suez, renforcent les inquiétudes des pays de la région.

L’Égypte avait déjà participé à la coalition dirigée par Riyad lors de la guerre au Yémen en 2015. Son engagement était alors principalement naval, même si environ 800 soldats avaient également été déployés sur le terrain. Depuis la guerre du Golfe de 1991, Le Caire n’a toutefois pas engagé de forces terrestres importantes dans une opération militaire extérieure.

Avec cette autorisation parlementaire, l’Égypte réaffirme son soutien à son allié saoudien, dans un contexte marqué par une montée des tensions entre l’Iran et les pays qui s’opposent à son influence au Moyen-Orient.

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