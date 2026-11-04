Libye : le nouveau gouverneur de la Banque centrale a prêté serment

Fauzi Abokhzam a prêté serment mercredi à Benghazi, deux jours après sa nomination au poste de gouverneur de la Banque centrale libyenne par le Parlement.

Il succède à Naji Issa dont la démission rejetée dans un premier temps par le Parlement en août, a finalement été acceptée en octobre.

Désormais, c’est Fauzi Abokhzam qui tient le gouvernail de la Banque centrale. Il a été choisi par 90 députés sur les 78 que compte le Parlement libyen. Lors d’un rétropédalage.

Alors que la Libye reste divisée entre un gouvernement basé à Tripoli qui bénéficie de l’onction de communauté internationale et une administration de l’est répondant aux ordres du maréchal Khalifa Haftar. Signe de l’instabilité qui mine le pays depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011.