Madagascar : le tourisme reprend son essor après une année de turbulences

La fréquentation touristique repart à la hausse à Madagascar. Entre janvier et juillet 2026, près de 150 000 visiteurs internationaux ont été enregistrés, selon le ministère malgache du Tourisme et de l’Artisanat, soit une progression de 5 % par rapport à la même période de 2025.

Cette reprise intervient après une année marquée par plusieurs perturbations. Les manifestations de la Gen Z et la crise politique ayant conduit à la chute d’Andry Rajoelina avaient notamment provoqué un ralentissement temporaire de l’activité touristique. Selon Léa Arilala Razanamaria, secrétaire générale du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’activité a toutefois repris à la fin de l’année dernière. Les côtes malgaches accueillent également de nouveau des navires de croisière.

Le secteur a néanmoins dû composer avec d’autres contraintes, notamment les perturbations du trafic aérien liées aux tensions et à la guerre au Moyen-Orient. Malgré ce contexte, les autorités veulent consolider la dynamique en renforçant la promotion de la destination, notamment à l’approche de la fin de l’année.

Miser sur un tourisme plus diffus et plus durable

À l’occasion de la 48e édition du salon IFTM Top Resa, organisé à Paris du 15 au 17 septembre 2026, Madagascar a également mis en avant une nouvelle orientation : le « tourisme lent ».

L’objectif affiché est de favoriser des séjours plus longs, de mieux répartir les visiteurs entre les différentes régions et d’éviter leur concentration sur quelques destinations et périodes de l’année. Cette stratégie doit permettre de mieux valoriser les territoires tout en inscrivant la croissance touristique dans une logique plus durable.

Les autorités malgaches entendent ainsi capitaliser sur le redressement observé en 2026 et poursuivre leurs efforts de communication afin d’accroître la fréquentation internationale tout en diversifiant les destinations proposées aux voyageurs.