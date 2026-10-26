Chris Brown condamné à du sursis pour une agression dans une boîte de nuit

Le chanteur américain Chris Brown a été condamné lundi à huit mois de prison avec sursis pour avoir frappé un producteur de musique avec une bouteille de tequila dans une boîte de nuit londonienne il y a trois ans.

Le musicien de 37 ans risquait jusqu’à trois ans de prison après avoir plaidé coupable en juillet d’un chef d’accusation de bagarre pour l’agression survenue en février 2023 sur la piste de danse du Tape, un club privé situé dans le quartier huppé de Mayfair, dans la capitale britannique.

Une vidéo diffusée au tribunal montrait Chris Brown en train d’être écarté de la victime, son ancien ami Abraham Diaw, après l’avoir frappé à deux reprises à la tête avec une bouteille.

« L’utilisation répétée d’une bouteille en verre de cette manière, en visant notamment la tête, était manifestement dangereuse ; elle comportait le risque de causer une blessure plus grave que celle qui a finalement été subie », a déclaré le juge Tony Baumgartner à la Southwark Crown Court.

Malgré la gravité de l’agression, Tony Baumgartner a estimé que Chris Brown ne devait pas être condamné à une peine privative de liberté car il avait plaidé coupable et bénéficiait de plusieurs circonstances atténuantes, notamment un emploi stable et son engagement dans des œuvres caritatives.

Le juge a pris acte des condamnations antérieures de Chris Brown, mais a souligné qu’il avait conservé un casier judiciaire vierge ces dernières années.

Plusieurs affaires judiciaires

Chris Brown a connu plusieurs démêlés avec la justice depuis 2009, année de sa condamnation pour violences conjugales à l'encontre de Rihanna, sa compagne d'alors.

Le chanteur a été arrêté dans plusieurs États américains à la suite d’altercations, mais n’a soit pas été inculpé, soit vu les poursuites abandonnées par le parquet. En 2019, il a été arrêté à Paris et interrogé pour suspicion de viol, mais a été relâché sans être mis en examen.

En échange de son plaidoyer de culpabilité dans l'affaire de Mayfair, le parquet a abandonné les chefs d’accusation d’agression, de tentative de coups et blessures graves et de possession d’une arme offensive, à savoir une bouteille.

L’amie et coach vocal de Chris Brown, Omololu Akinlolu, a également plaidé coupable de participation à une rixe et s’est vu infliger une peine de quatre mois avec sursis.