Tourisme : au Maghreb, la Tunisie attire davantage de français que le Maroc

Au Maghreb, la Tunisie devance le Maroc parmi les destinations préférées des voyageurs français en 2026. C’est ce que révèle le dernier classement de l’Observatoire français des vacances, publié par Les Entreprises du Voyage.

Le pays d’Afrique du Nord occupe la quatrième place, devant le Maroc qui pointe à la sixième pour les départs de juillet.

La mer, le climat méditerranéen et un secteur hôtelier bien rempli figurent parmi ses potentialités. Mais pas seulement, les stations balnéaires tunisiennes restent très prisées, notamment Hammamet, Djerba, Monastir et Mahdia.

La Tunisie offre par ailleurs des circuits culturels et patrimoniaux : la médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les ruines de Carthage et le village de Sidi Bou Saïd, entre autres.

Un bémol : les réservations vers la Tunisie ont baissé de 3,2 % par rapport à juillet 2025.

En revanche, le Maroc a connu une croissance plus forte par rapport à l’année précédente. Les réservations en juillet 2026 ont augmenté de 6,4 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon les chiffres de l’Observatoire.

Marrakech reste l’un des principaux pôles touristiques du pays, aux côtés de destinations balnéaires telles qu’Agadir.