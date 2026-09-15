Chine : 37 édition du Festival du tourisme de Shanghai

‘’ Un rendez-vous à Shanghai pour de belles rencontres’’, c’est le thème de la 37 édition du Festival tourisme de Shanghai.

Au programme : des défilés et des spectacles culturels dans les quartiers commerçants, les lieux culturels et les rues de toute la ville.

Des troupes culturelles venues de toute la Chine présentent des traditions locales distinctives et le patrimoine culturel immatériel.

''Cette fois-ci, nous avons fait venir à Shanghai les chants et danses du patrimoine culturel immatériel des différents groupes ethniques de Nujiang, à la fois pour mettre en valeur les paysages à couper le souffle et le riche patrimoine culturel des gorges de Nujiang, et pour adresser une invitation sincère aux habitants de Shanghai. Nous invitons chaleureusement nos amis de Shanghai à venir visiter Nujiang'', raconte YIN Guoxu, directeur adjoint du Bureau de la culture et du tourisme de la préfecture de Nujiang et directeur du Bureau du patrimoine culturel de la préfecture de Nujiang, province du Yunnan.

Comme une incitation à la découverte de cette fête qui a laissé une empreinte durable dans les esprits depuis une trentaine d'années.