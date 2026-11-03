Jeux Olympiques de la Jeunesse : des lutteurs suisses et sénégalais se rencontrent

Des lutteurs sénégalais et suisses se sont affrontés dimanche, dans la banlieue de Dakar, mêlant leurs traditions ancestrales de lutte.

Cet échange culturel a été organisé en marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se sont ouverts samedi au Sénégal. L’initiative vise également à renforcer les liens entre les deux pays et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes lutteurs.

« C'est merveilleux de voir que le sport rassemble vraiment les gens partout dans le monde. Nous nous affrontons dans deux disciplines de lutte traditionnelle : nous pratiquons la lutte suisse, eux la lutte sénégalaise. Ce ne sont pas des sports olympiques, mais cela nous permet tout de même de nous rencontrer. Pour nous, c’est l’autre bout du monde. Et puis on voit des gens qui partagent la même passion que nous pour un sport similaire. C’est tout simplement merveilleux. », a déclaré Matthieu Burger, lutteur suisse.

En Suisse, la lutte traditionnelle, appelée « Schwingen », se pratique en portant un short épais en toile de jute par-dessus un pantalon. La lutte sénégalaise, appelée « Laamb », se pratique torse nu et vêtu d’un pagne.

La rencontre a débuté par le remplacement, par les lutteurs suisses, de leurs tenues habituelles par des tenues de lutte sénégalaises. Ensuite, les rôles se sont inversés : les lutteurs sénégalais ont enfilé des shorts traditionnels en toile de jute pour s’essayer à la lutte suisse, et les Suisses ont pris leur revanche après leur défaite précédente.

« Ce genre de rassemblement devrait être organisé beaucoup plus souvent car, au-delà des Parcelles Assainies, de nombreux jeunes lutteurs au Sénégal ont besoin de soutien et d’accompagnement. Cette initiative pourrait également leur donner la chance de se rendre en Suisse afin d’acquérir davantage d’expérience. Lors des combats de lutte sénégalaise, nous les avons tous battus, affirmant ainsi la richesse de notre culture. Mais lorsque nous nous sommes essayés à la lutte suisse, ils nous ont montré qu’ils maîtrisaient parfaitement leur culture. », a indiqué Moussa Dioum 2, lutteur sénégalais.

Les athlètes ont participé à des combats, mais aussi à des spectacles de danse traditionnelle et à des échanges culturels.