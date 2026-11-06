JOJ 2026 : le point après une semaine de compétition en terre sénégalaise

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 continuent d'illuminer la capitale sénégalaise. L'ambiance est au rendez-vous, surtout ici, au niveau de la piscine olympique, comme vous pouvez le constater derrière moi, avec le tournoi de basket à trois.

Et on retiendra surtout de cette première semaine, une semaine éblouissante, riche en émotions et en dénouements spectaculaires, avec notamment des athlètes africains qui ont fait honneur au continent. Commençons par le Kenya, qui est devenu la première nation africaine à remporter le tournoi de rugby à 7 féminin. Première médaille olympique également pour Madagascar, ce qui est donc historique, toujours en rugby à 7 féminin.

Chez les hommes, c’est la France qui a été sacrée championne. Côté palmarès, on retiendra surtout que l'Égypte, avec trois médailles d'or et une de bronze, est la nation africaine la mieux classée. Elle est d'ailleurs la seule nation, aux côtés de l'Afrique du Sud, à figurer dans le top 10 mondial. Un classement dominé par le Japon, qui totalise 14 médailles, dont 8 d’or, suivi de la Chine, avec 12 médailles, dont 7 d’or, puis de la Russie qui complète le podium avec 5 médailles, dont 3 d’or.

Côté performances individuelles, on retiendra la Japonaise Mana Ishikawa, qui est clairement l'athlète phare de cette première semaine de compétition. La nageuse de 17 ans a remporté à elle seule 4 médailles d'or, et en attendant d'autres médailles, pourquoi pas pour l'Afrique, pour le Sénégal, qui attend toujours sa deuxième médaille après celle remportée en judo, une médaille de bronze.