Suisse : Greenpeace dénonce l'appétit énergétique des géants du numérique

Dans un champ de Beringen, au nord de la Suisse, Elon Musk et Jeff Bezos s'affichent en grand format. Leurs portraits recouvrent une banderole de 676 mètres carrés déployée par Greenpeace à proximité d'un futur data center de l'entreprise américaine STACK Infrastructure. « Les géants de la tech pompent notre eau, notre électricité et nos données », proclame le message, visible sur des images prises par drone. À travers cette action, l'organisation écologiste entend dénoncer les conséquences de la multiplication des centres de données sur les ressources locales. Elle affirme que les deux installations prévues à Beringen pourraient consommer chaque année une quantité d'électricité équivalente à une fois et demie celle de tout le canton de Schaffhouse. Greenpeace s'inquiète également de leur consommation d'eau et du devenir de la chaleur qu'elles produiront. Elle réclame donc un moratoire national, le temps de mettre en place des règles contraignantes garantissant la protection de l'environnement et de l'intérêt public. Une mobilisation qui s'inscrit dans une campagne internationale contre l'expansion des centres de données menée dans plusieurs pays européens.