L’Égypte lève plus de 650 millions de dollars lors d'une introduction en bourse

Lundi, l’Égypte a levé plus de 650 millions de dollars lors de l’introduction en bourse de la Banque du Caire, une banque publique, marquant ainsi l’une des plus importantes cessions d’actifs de ces dernières années, alors que les bailleurs de fonds internationaux encouragent une vague de privatisations.

Cette opération intervient alors que l’Égypte poursuit ses réformes dans le cadre d’un programme du Fonds monétaire international visant à renforcer la participation du secteur privé et à réduire le rôle de l’État dans l’économie. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de céder des participations dans plus de 30 entreprises publiques, conformément aux engagements liés à son programme de soutien du FMI.

L'actionnaire majoritaire de la banque, la Banque Misr, a cédé 6,86 milliards d'actions, représentant 45 % de la Banque du Caire, au prix de 5,30 livres égyptiennes par action, selon l'annonce finale de l'offre. Cette vente a permis de lever environ 36,37 milliards de livres (658 millions de dollars) et a valorisé l’établissement de crédit à environ 80,83 milliards de livres (1,46 milliard de dollars). En juin, les autorités ont accordé des cotations préliminaires à quatre entreprises publiques en vue d’introductions en bourse prévues d’ici mai 2027.

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a déclaré que la cotation de lundi avait eu lieu malgré les tensions régionales et soulignait l’engagement du gouvernement à «poursuivre son programme de cessions d’actifs publics, visant à dégager davantage de valeur des actifs publics».

Le directeur général de la banque, Hussein Abaza, a quant à lui déclaré à l’AFP qu’« il s’agit d’une introduction en bourse qui a connu des hauts et des bas depuis plus de 20 ans », citant la pandémie de Covid-19 et les guerres en Ukraine et à Gaza comme des obstacles.

« C’est un signe de confiance dans le marché boursier lui-même. C’est également le signe que le pays prend au sérieux la privatisation », a-t-il ajouté. Fondée en 1952, la Banque du Caire est la troisième plus grande banque publique d’Égypte.

La Société financière internationale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) figuraient parmi les principaux investisseurs de cette introduction en bourse. La BERD a indiqué dans un communiqué avoir investi 100 millions de dollars dans la Banque du Caire, acquérant ainsi une participation de 6,9 %.