Les chefs-d'œuvre de Rembrandt deviennent des tatouages aux Pays-Bas

Le "Poor Man's Rembrandt Project", lancé pour la première fois en 2023, est de retour à la demande du public et fait entrer des tatoueurs dans la maison où Rembrandt a autrefois vécu et travaillé. Parmi les participants figure le correspondant d'Associated Press Mike Corder, qui avait couvert l'événement original sans imaginer qu'il se ferait un jour tatouer lui-même. Cette fois, il s'est assis avec le célèbre tatoueur néerlandais Henk Schiffmacher, mieux connu sous le nom de Hanky Panky, pour se faire reproduire sur le bras la gravure de 1630 de Rembrandt Autoportrait au béret, les yeux écarquillés. Au bout d'environ une demi-heure, l'expression aux yeux écarquillés du jeune artiste était gravée à jamais dans la peau de Corder. Schiffmacher, dont la carrière s'étend sur plus de 45 ans, a tatoué des célébrités, dont Lady Gaga et des membres des Red Hot Chili Peppers. Il assume le surnom "Poor Man's Rembrandt", car il considère le tatouage comme une forme d'art qui accompagne son propriétaire toute sa vie. La directrice du musée, Milou Halbesma, explique que les autoportraits de Rembrandt révèlent son honnêteté remarquable, en capturant chaque ride et chaque imperfection, y compris les siennes. Le projet réunit deux traditions artistiques très différentes, en transformant des gravures vieilles de plusieurs siècles en art corporel contemporain. Quand Schiffmacher a terminé le tatouage de Corder, il l'a accueilli dans ce qu'il a, en plaisantant, appelé le "monde des freaks". Le verdict du journaliste était simple : satisfait du résultat, même s'il avait un peu mal. Le projet se poursuit jusqu'au 7 novembre.