Libye : les autorités de l'est interdissent l'entrée aux Iraniens et aux Afghans

Le gouvernement basé à l'est de la Libye a interdit l'entrée dans le pays aux ressortissants iraniens et afghans. L’annonce, faite mercredi soir et rapportée par Reuters, concerne les arrivées par les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Ceux se trouvant en Libye sans titre de séjour valide seront reconduits à la frontière. Les autorités libyennes n’ont donné aucune raison à ces mesures.

En juin dernier, une décision similaire avait visé les ressortissants du Soudan, de l’Erythrée, de l’Éthiopie et de la Somalie, dans le cadre d'une « réorganisation de l’entrée des étrangers » en Libye selon l'expression utilisée par les autorités de l'Est.

Selon l’Organisation des Nations unies, le pays accueille plus de 900 000 migrants, alors qu’il fait face à l’instabilité.

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, en effet, la Libye est dirigée par deux gouvernements : celui reconnu par la communauté internationale, basé à Tripoli, et l’exécutif de Benghazi, lié au maréchal Khalifa Haftar.