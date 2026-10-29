Sénégal : quelles stratégies face à la dette ? [Business Africa]

Le Sénégal accélère les négociations avec ses créanciers internationaux pour alléger sa dette publique, estimée à près de 130 % du PIB en 2025, selon le FMI.

Le 15 octobre, les États-Unis ont appelé à conclure la restructuration de la dette en moins d’un an. Le 23 octobre, les banques créancières ont désigné leur conseiller financier, une nouvelle étape vers un éventuel accord.

La pression budgétaire reste importante. Le service de la dette devrait atteindre 5 498 milliards de francs CFA en 2026, contre 4 435 milliards en 2025, soit une hausse de 24 %. Un programme de financement de 2,2 milliards de dollars est également envisagé avec le FMI.

Pour Dakar, l’enjeu est de réduire le poids des remboursements tout en préservant les investissements publics, les entreprises et le pouvoir d’achat des ménages.

Égypte : la diaspora, un pilier de l’économie

Les transferts d’argent des Égyptiens vivant à l’étranger continuent de soutenir l’économie nationale. Sur les huit premiers mois de 2026, ils ont atteint 33,9 milliards de dollars, en hausse de 27,2 % sur un an.

Cette progression confirme le rebond observé depuis la réforme du taux de change de mars 2024. Les transferts étaient passés de 29,6 milliards de dollars en 2024 à 41,5 milliards en 2025, soit une augmentation de plus de 40 %.

Devenus l’une des principales sources de devises de l’Égypte, devant le tourisme et le canal de Suez, ces fonds soutiennent le pouvoir d’achat des ménages et contribuent à renforcer les réserves du pays.

Selon les estimations des Nations unies pour 2024, la diaspora égyptienne compte 4,82 millions de personnes, dont près de 82 % vivent en Asie, principalement au Moyen-Orient.

Afrique : les défis d'une mobilité plus durable

Abidjan a accueilli la deuxième édition de la Conférence internationale sur la mobilité durable et le climat, réunissant plus de 1 300 experts et décideurs de 40 pays autour des défis du transport urbain en Afrique.

Face à l’urbanisation rapide et aux enjeux climatiques, les participants ont exploré plusieurs solutions : métro, bus à haut niveau de service (BRT), véhicules électriques, mobilités douces et innovations numériques.

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a appelé à développer des transports collectifs accessibles et adaptés aux réalités économiques du continent.

La rencontre s’est achevée par l’adoption de la Déclaration d’Abidjan pour la mobilité durable, qui encourage une meilleure planification urbaine, le développement des transports collectifs et la mobilisation de financements climatiques.