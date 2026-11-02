Ebola en RDC : le taux de létalité dépasse les 50 %, avec 5 372 décès recensés

Le bilan de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) s'est alourdi à 5 372 morts vendredi, portant le taux de létalité à 51,6 %, selon le dernier rapport officiel publié dimanche.

D'après le bulletin de situation de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), le pays avait enregistré, au 30 octobre, un total de 10 414 cas confirmés d'infection par le virus Ebola.

Dans un communiqué, les autorités ont précisé que cette hausse importante du nombre de décès recensés résultait d'une mise à jour rétrospective des données, effectuée conjointement par l'équipe locale chargée du traitement des informations et celle responsable de la gestion de l'épidémie dans la province de l'Ituri.

Elles ont ainsi souligné que cette augmentation ne correspondait pas à une flambée soudaine des décès en une seule journée, mais à une correction des données précédemment enregistrées.