Ebola : l’OMS valide deux nouveaux candidats vaccins contre le virus Bundibugyo

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, ce mercredi, la recommandation de deux nouveaux candidats vaccins contre le virus Bundibugyo, responsable de l’épidémie actuelle d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

Il s’agit du ChAdOx1 BDBV, développé par l’université d’Oxford en partenariat avec le Serum Institute of India, et du mRNA-1469, mis au point par le laboratoire américain Moderna. Spécifiquement conçus contre le virus Bundibugyo, ces deux candidats devraient être intégrés à l’essai clinique lancé le mois dernier avec le vaccin Ervebo, déjà approuvé contre le virus Ebola, mais non contre cette souche.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé que la recommandation émanait des groupes d’experts de l’organisation. L’essai est piloté par l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC, avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux, dont l’OMS.

Meg Doherty, directrice des sciences pour la santé à l’OMS, a souligné les résultats préliminaires encourageants en matière de sécurité et d’immunogénicité des deux candidats, ouvrant la voie à la poursuite de leur évaluation clinique. Leur efficacité devra toutefois être confirmée par les essais.

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), l’épidémie a déjà entraîné 10 444 cas confirmés et plus de 5 300 décès, soit un taux de létalité supérieur à 50 %. La grande majorité des victimes se trouve en RDC.

L’OMS rappelle néanmoins que la vaccination ne saurait, à elle seule, endiguer la propagation du virus. La prise en charge précoce des malades, le suivi des personnes contacts, l’isolement, les enterrements sécurisés et la mobilisation des communautés demeurent indispensables pour limiter les contaminations et sauver des vies.