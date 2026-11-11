Kenya : le dernier patient atteint d’Ebola a quitté l’hôpital

Le ministre kenyan de la Santé, Aden Duale, a annoncé mercredi que le dernier patient du pays atteint d’Ebola avait quitté l’hôpital, marquant ainsi le début officiel du compte à rebours de 42 jours avant que le pays ne soit déclaré exempt d’Ebola.

Le gouvernement avait identifié 135 contacts ayant été en contact avec le premier patient.

« Nous avons opté pour la transparence dès les premières heures. Nous avons signalé les cas très tôt, publié nos chiffres, partagé nos données et maintenu nos frontières ouvertes, comme l’exigent les règlements sanitaires internationaux. Malheureusement, certaines juridictions ont répondu à cette honnêteté, à cette transparence et à cette responsabilité en imposant des restrictions générales en matière de voyages et de visas à l’encontre du Kenya. Aujourd’hui, j’appelle ces autorités à revoir et à lever ces mesures sans délai. Le Kenya ne compte plus aucun patient sous traitement », a déclaré Aden Duale.

Le nombre de cas recensés dans l’ensemble de la région a dépassé les 11 000 depuis le début de l’épidémie en mai.

Le Kenya a enregistré neuf cas d’Ebola en octobre après que le premier patient eut voyagé depuis le Congo en passant par l’Ouganda, transmettant le virus à quatre membres de sa famille et à quatre professionnels de santé.

Le premier patient et sa mère sont décédés des suites d’Ebola, tandis que les sept autres patients se sont complètement rétablis.