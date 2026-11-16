RDC : 6 mois après, l'épidémie d'Ebola toujours pas maîtrisée

La principale agence africaine de santé publique a déclaré dimanche que l'épidémie d'Ebola au Congo était toujours hors de contrôle six mois après sa déclaration. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), l’épidémie d’Ebola causée par le virus Bundibugyo en République démocratique du Congo, continue de s’étendre, en raison des conflits en cours, des déplacements de population et des besoins humanitaires.

Depuis l'annonce de l'épidémie le 15 mai, plus de 11 200 cas et 5 500 décès ont été signalés, selon les données du gouvernement.

Plus de 80 % des nouveaux cas apparaissent en dehors des listes de contacts et plus de 65 % des décès surviennent au sein de la communauté, en dehors des centres de santé. Le virus Ebola est particulièrement contagieux aux stades avancés de la maladie.

Malgré d'immenses défis, des progrès significatifs ont toutefois été réalisés pour rapprocher les services vitaux des communautés touchées.

Les Nations Unies, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), les organismes économiques régionaux et les partenaires humanitaires sont pleinement mobilisés sous l’impulsion des gouvernements. L’OMS dirige la réponse sanitaire technique, tandis que l’ensemble du système humanitaire contribue à faciliter l’accès, la logistique, la protection et la continuité des services essentiels. Bien que l’intervention ait ralenti la transmission dans les épicentres initiaux, 400 à 500 nouveaux cas continuent d’être signalés chaque semaine, et l’épidémie s’est étendue à 67 zones sanitaires dans huit provinces.

Ces progrès restent toutefois fragiles et doivent être préservés et étendus à l’ensemble des zones sanitaires et provinces touchées et à risque.

Une cessation des hostilités est nécessaire de toute urgence pour protéger les communautés et les professionnels de santé, et pour préserver les progrès réalisés au cours des six derniers mois.