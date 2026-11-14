Le diabète, première cause de mortalité en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les autorités sanitaires ont appelé à une détection précoce du diabète à l’occasion de la Journée mondiale consacrée à cette maladie célébrée ce 14 novembre.

Lors d’un événement organisé à Johannesburg, vendredi en lien avec cette célébration, des populations ont bénéficié d’un dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle et d’autres maladies associées.

''Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, nous faisons le point sur notre santé. Il est très important, en tant que citoyen, de prendre soin de nous-mêmes et de veiller à l’amélioration de notre état de santé. Pour votre sécurité, sachez que le diabète a coûté la vie à de nombreuses personnes en raison de l’ignorance. Il est donc essentiel que chacun, chez soi, connaisse son taux de glycémie et son état de santé face au diabète.'', raconte Mavis Mahlangu, habitante de la région.

Les experts s’attendent à ce que ces actions de sensibilisation auprès de la communauté démontrent la gravité du diabète dans le pays. Alors qu’en Afrique du Sud, tue désormais plus que le VIH.

''En Afrique du Sud, la première cause de mortalité était autrefois le VIH. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La première cause de mortalité est désormais le diabète. Tous les chiffres montrent que le diabète est la première cause de mortalité, c’est un fait. Ce n’est pas que nous ayons le taux le plus élevé au monde. D’autant plus que chez les Noirs, ces maladies sont encore récentes. Les Blancs en souffraient depuis des siècles. Les maladies non transmissibles. Chez les Noirs, c’est assez récent, mais cela a dépassé le VIH et le sida en tant que première cause de mortalité.'', déclare Aaron Motsoaledi, ministre de la Santé sud-africain de la santé.

Le Docteur Patrick Ngassa Piotie, président de 'Alliance contre le diabète , a déclaré qu’il existait de nombreuses lacunes dans le système de santé qui freinent la lutte contre cette pathologie.

''Les personnes atteintes de diabète ont besoin d’être informées. C’est la pierre angulaire de la prise en charge du diabète. Mais dans notre établissement, en raison des lacunes du système de santé, les patients ne reçoivent pratiquement aucune information. En conséquence, les personnes atteintes de diabète se retrouvent démunies et ne sont pas en mesure de jouer le rôle qu’elles devraient jouer dans la gestion de leurs soins. Ce que nous demandons donc au gouvernement, c’est de revenir à l’essentiel. Nous devons donner aux personnes atteintes de diabète les moyens d’agir en leur fournissant les bonnes informations. Nous devons veiller à ce que les médicaments soient disponibles.'', a-t-il dit.

Agir tôt contre le diabète, c’était le thème de la journée mondiale contre le diabète cette année. La campagne qui s’achève ce samedi a mis en avant l’importance d'agir pour diagnostiquer le diabète à un stade précoce et réduire les risques.