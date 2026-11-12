RDC : l’épidémie d’Ebola dépasse les 11 000 cas, le bilan s’alourdit

La République démocratique du Congo fait face à sa plus importante épidémie d’Ebola jamais enregistrée. Selon les chiffres officiels publiés par l’Institut national de santé publique, la maladie a déjà infecté 11 042 personnes et causé 5 387 décès.

Déclarée officiellement en mai, cette 17e épidémie d’Ebola dans l’histoire de la RDC aurait commencé plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant, selon des experts. Près de 3 000 personnes ont toutefois réussi à guérir de cette maladie qui provoque une fièvre hémorragique grave et se transmet par contact avec des fluides corporels.

La province de l’Ituri, dans le nord-est du pays, reste l’épicentre de la crise. Le virus s’est depuis propagé à sept autres provinces, notamment au Nord-Kivu, où les autorités sanitaires poursuivent les opérations de surveillance et de prise en charge des malades.

Cette nouvelle flambée dépasse largement la précédente grande épidémie congolaise, qui avait fait près de 2 300 morts entre 2018 et 2020.

La réponse sanitaire est cependant fortement perturbée par l’insécurité. Dans l’est du pays, les affrontements entre groupes armés compliquent l’accès des équipes médicales aux zones touchées. Dimanche, un centre de traitement Ebola a été incendié à Lolwa, en Ituri, tandis que des violences dans la région de Fataki ont temporairement interrompu les interventions humanitaires.

Autre difficulté : aucun vaccin ni traitement n’est actuellement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus, responsable de cette épidémie. L’Organisation mondiale de la santé prévoit toutefois un essai clinique en RDC pour déterminer si le vaccin Ervebo, utilisé contre la souche Zaïre d’Ebola, pourrait offrir une protection contre cette variante.

Alors que la maladie continue de progresser, les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux alertent sur la nécessité de renforcer la sécurité autour des zones sanitaires pour contenir la propagation du virus.