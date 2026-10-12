Ceuta : le dernier camp de migrants démantelé avant la visite du roi d'Espagne

Dimanche, la police a évacué le dernier grand camp de migrants de Ceuta, deux jours avant la visite du roi et de la reine d'Espagne, ont indiqué des journalistes de l'AFP présents sur place et le ministère de l'Intérieur.

Ce camp s'était formé à la suite d'un afflux massif de plus de 70 000 personnes sur le territoire espagnol en provenance du Maroc voisin, les 30 et 31 juillet. Bien que la plupart soient retournées au Maroc en l'espace de quelques jours, des milliers d'entre elles sont restées à Ceuta, dormant à la belle étoile dans les rues ou sur les plages, mettant à rude épreuve les ressources de cette petite ville.

Cet afflux soudain, au cours duquel des dizaines de personnes ont trouvé la mort, a suscité l’inquiétude dans toute l’Union européenne et déclenché une crise politique à Madrid. La police, appuyée par des soldats, est arrivée peu après 8 h dimanche sur l’esplanade d’El Guano, où des centaines de migrants campaient dans des abris de fortune après le démantèlement des campements installés sur les plages voisines, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les migrants ont été embarqués dans des bus et conduits vers des centres d’accueil pour y être enregistrés par la police, tandis que des équipes de nettoyage intervenaient pour dégager l’esplanade et la plage. Certains migrants se sont enfuis dans les collines voisines pour éviter d’être embarqués dans les bus. Plus de 350 policiers issus de différentes unités ont participé à l’opération, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait de la cinquième opération de ce type menée à Ceuta ces dernières semaines « visant à dégager les espaces publics de la ville ».

Le roi Felipe VI et la reine Letizia doivent se rendre à Ceuta mardi, dans le cadre d’un déplacement coordonné avec le gouvernement. Le Maroc revendique la souveraineté sur Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles d'Afrique du Nord. La visite royale à Ceuta, suivie d'un déplacement à Melilla le 14 octobre, sera la première d'un monarque espagnol dans ces deux villes depuis celle du roi Juan Carlos en novembre 2007, qui avait déclenché une crise diplomatique avec le Maroc. L'opposition a accusé le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez de réagir trop lentement à la crise migratoire à Ceuta.