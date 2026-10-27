RDC : Joseph Kabila, un "supplétif" du Rwanda selon Félix Tshisekedi

Un ''pantin du Rwanda'', c’est ainsi que Félix Tshisekedi a qualifié son prédécesseur, Joseph Kabila, lors d’un discours devant les députés, publié mardi sur X par la présidence congolaise.

L’ancien président congolais a pris, le 12 octobre, la tête du Front pour la refondation de la nation, un nouveau mouvement politico-militaire qui englobe l’AFC/M23.

Pour Félix Tshisekedi, Joseph Kabila a été poussé au cœur de l’action par le président rwandais Paul Kagamé.

'' Il [le président rwandais] a donc demandé à son mandataire, qui se cachait dans l’ombre, de sortir de l’ombre et de prendre les rênes de cette offensive, car il était absolument essentiel de lui donner une connotation congolaise, compte tenu des sanctions qui s’abattent sur son pays. De nouvelles sanctions ont d’ailleurs déjà été annoncées. Il a donc dû sortir de l’ombre, prendre les rênes et faire passer cela pour une affaire interne congolaise.'', a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi.

Le nouveau Front pour la refondation de la nation ne cache pas son ambition : mettre fin au régime de Kinshasa, qu’il considère comme une tyrannie.

Dans une interview accordée à une chaîne en ligne proche de sa rébellion, Joseph Kabila pose la question suivante : le Congo a-t-il besoin d’une élection ou d’une révolution ?