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Le Ghana veut entrer dans le club des BRICS, Accra prépare sa candidature

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali à New Delhi, en Inde, le samedi 12 septembre 2026.   -  
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Sputnik
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP/AP

Ghana

Le Ghana souhaite rejoindre les BRICS. Le Conseil des ministres a approuvé le principe d’une candidature officielle, a annoncé mardi le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa.

Accra a déjà sollicité le soutien de l’Inde, dans le cadre de cette démarche visant à diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques.

« Le Conseil des ministres du président John Dramani Mahama a décidé que le Ghana devait déposer une candidature officielle pour rejoindre les BRICS », a déclaré Samuel Okudzeto Ablakwa lors d’une conférence de presse aux côtés de son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar.

Créé en 2009 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, le groupe s’est progressivement élargi à plusieurs pays du Sud global. L’Afrique du Sud l’a rejoint en 2010, tandis que l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis ont intégré le groupe en 2024. L’Indonésie a rejoint les BRICS en 2025.

Pour le Ghana, cette adhésion permettrait de diversifier ses partenaires économiques, d’élargir ses débouchés et de renforcer sa coopération avec les pays du Sud.

L’Inde s’est dite favorable à la démarche ghanéenne, tout en rappelant que toute nouvelle adhésion doit être examinée et approuvée par l’ensemble des membres des BRICS.

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