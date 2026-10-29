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Le Ghana affirme avoir le soutien de la Russie pour intégrer les BRICS

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à Moscou, le 17 août 2026.   -  
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Alexander Zemlianichenko/Pool AP via AP
By Rédaction Africanews

Ghana

Le ministère des affaires étrangères ghanéen a annoncé que le pays a obtenu le soutien de la Russie pour intégrer les BRICS.

Le chef de la diplomatie du Ghana , Samuel Okudweto Ablakwa a précisé que son homologue russe Sergei Lavrov avait promis de rassembler tous les membres fondateurs de l'organisation pour garantir un soutien consensuel pour la Ghana.

La Russie n’a pour le moment pas encore confirmé son soutien officiel.

Le Ghana a annoncé son intention de rejoindre les BRICS au début du mois d’octobre.

L’annonce a été faite par le ministre Ablakwa à l’occasion de la visite officielle au Ghana du ministre indien des affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar. Il a précisé que son pays voulait diversifier ses partenaires internationaux, accroître ses opportunités économiques et renforcer sa coopération avec les pays du Sud global.

Les BRICS, formés initialement par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ont augmenté leur nombre de membres ces dernières années avec l’ adhésion de l’Egypte, de l’Ethiopie, ainsi que des Emirats arabes unis.

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