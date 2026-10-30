JOJ Dakar 2026 : derniers préparatifs avant la cérémonie d'ouverture

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a déclaré jeudi que les derniers préparatifs battaient leur plein, à 48 heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026 à Dakar.

Initialement prévus pour 2022, ces Jeux ont été reportés de 2020 à 2026 en raison de la pandémie de COVID-19.

« Tout le monde est prêt à se lancer, les dernières touches sont en train d’être apportées et les sites, comme nous l’avons dit tout à l’heure, sont vraiment, vraiment magnifiques. L’effervescence monte au sein du village et parmi les athlètes », a déclaré Kirsty Coventry.

Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d’organisation de Dakar 2026, s’est dit heureux de voir les jeunes se rencontrer avant la compétition :« Les jeunes… c’est fabuleux, car ils vont se découvrir, échanger leurs numéros de téléphone, ils vont être ensemble. Comme je l’ai toujours dit, ce n’est pas la victoire ou la mort, c’est la victoire et la vie. Parce que nous sommes ensemble. C’est ainsi qu’il faut voir les choses, ce n’est pas une guerre », s'est-il réjoui.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, organisés pour la première fois à Singapour en 2010, sont une version réduite des Jeux Olympiques destinée aux athlètes âgés de 15 à 18 ans.

Ces Jeux se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre et rassembleront 2 700 jeunes athlètes qui s'affronteront dans 35 disciplines sportives différentes à Dakar et dans les villes voisines de Diamniadio et Saly.