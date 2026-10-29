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Tanzanie : un an après les violences électorales, le pays reste sous tension

Des personnes manifestent dans les rues d’Arusha, en Tanzanie, le jour du scrutin, le 29 octobre 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Tanzanie

Un an après les violences qui ont suivi la présidentielle du 29 octobre 2025, la Tanzanie rend hommage aux victimes dans un climat de fortes tensions politiques.

À Dar es Salaam, l’Église catholique a organisé des messes en mémoire des personnes tuées lors de la répression des manifestations postélectorales. Une commission nommée par le gouvernement fait état de 518 morts, tandis que l’opposition et les organisations de défense des droits humains évoquent plusieurs milliers de victimes.

Ces violences avaient éclaté après la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan, créditée de 98 % des voix, dans un scrutin marqué par l’exclusion d’une grande partie de l’opposition.

Le principal parti d’opposition, le Chadema, a décrété sept jours de deuil. De leur côté, les défenseurs des droits humains dénoncent des arrestations arbitraires et des poursuites visant les voix critiques du pouvoir.

Le procès pour trahison de l’opposant Tundu Lissu, dont le verdict est attendu le 6 novembre, constitue un nouveau point de tension.

Un an après les événements, les appels au dialogue et à la réconciliation se multiplient, alors que de nombreuses familles attendent toujours justice.

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