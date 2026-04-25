Tanzanie : le rapport sur les violences post-électorales au coeur d'une vaste polémique

Les violences électorales survenues l'année dernière en Tanzanie ont fait au moins 518 morts, a déclaré jeudi une commission nommée par le gouvernement, donnant un chiffre bien inférieur aux estimations de l'opposition et sans préciser qui en était responsable.

Alors que la présidente Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur avec 98 % des voix lors de l'élection du 29 octobre à laquelle les figures clés de l'opposition avaient été exclues, le scrutin a déclenché plusieurs jours de manifestations à travers le pays, qui ont été brutalement réprimées par les forces de sécurité. L'opposition et les groupes religieux affirment que des milliers de personnes ont été tuées par les forces de sécurité, tandis que les diplomates occidentaux avancent des estimations comprises entre 1 000 et 2 000. Mme Hassan a cherché à présenter les manifestations comme étant préméditées et a laissé entendre qu’elles avaient été orchestrées par des étrangers.

« La commission nous a indiqué que toutes les violences avaient été planifiées, coordonnées, financées et exécutées par des personnes disposant d’une formation et d’un équipement permettant de commettre des crimes et des actes de destruction », a-t-elle déclaré après la présentation du rapport. Elle a fait valoir que les guerres civiles en Afrique étaient généralement fomentées par des étrangers qui souhaitent « continuer à piller les ressources ».

Le rapport a été immédiatement rejeté par l’opposition.

« En réalité, tout cela n’est qu’une manœuvre de dissimulation. À l’instar de nombreuses autres déclarations du président, ce rapport est entièrement conçu pour blanchir les crimes du régime », a déclaré par téléphone à l’AFP John Kitoka, responsable des affaires étrangères du parti d’opposition Chadema. Mohamed Chande Othman, président de la commission mise en place par Hassan, a déclaré que le bilan de 518 morts n’était « ni définitif ni concluant ». Il a rejeté les rapports indépendants faisant état de fosses communes et de corps saisis dans les morgues des hôpitaux, affirmant qu’ils « ne pouvaient être corroborés ».

Il s'agit de la première déclaration du gouvernement sur le nombre de victimes 2 390 blessés, dont 120 policiers , mais M. Othman n'a pas précisé qui était responsable. « Les images qui ont largement circulé en ligne, certaines étaient authentiques, tandis que d’autres… avaient été manipulées à l’aide de l’IA », a-t-il déclaré. Il a également indiqué que certaines des personnes portées disparues étaient « des personnes qui avaient disparu pour des raisons sentimentales et des personnes qui s’étaient enlevées elles-mêmes ».

Black-out médiatique

Les journalistes étrangers se sont vu interdire l’entrée dans le pays pour couvrir les élections, et un black-out d’Internet pendant et après le scrutin a compliqué les efforts visant à évaluer l’ampleur des violences. Mais Hassan a affirmé que les informations sur les troubles étaient fausses. Hassan a dénoncé « de nombreuses déformations de l’information », affirmant que des groupes et des individus avaient rapporté des statistiques « exagérant l’ampleur des événements » sans vérification. Les violences ont suscité des critiques inhabituelles de la part des observateurs africains, l’Union africaine déclarant que l’élection n’était pas conforme aux « normes des élections démocratiques ».

Le Centre for Information Resilience (CIR), une organisation indépendante d’enquête numérique basée au Royaume-Uni, a publié en janvier un rapport analysant des images des troubles et « confirmant l’utilisation répétée de balles réelles par les forces de sécurité et des hommes armés en civil ». Il a « identifié des fosses communes potentielles grâce à l’imagerie satellite et confirmé l’existence de grands tas de corps » dans des contenus générés par les utilisateurs, ainsi que des images montrant des civils « agressés » et « humiliés ».

Le rapport a également fourni une carte des incidents pour lesquels ils avaient authentifié des images de manifestants « vandalisant des bâtiments, allumant des incendies et jetant des pierres sur des policiers ». Les preuves comprenaient également des séquences vidéo vérifiées montrant « des tirs sur des manifestants en fuite, dont une femme enceinte ».