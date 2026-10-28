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La Tanzanie annonce sa première découverte de gaz naturel en plus de dix ans

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan au Grand Palais du Kremlin, à Moscou, Russie, le 3 juin 2026.   -  
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Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin via AP
By Ali Bamba

Tanzanie

La Tanzanie a annoncé mardi une découverte majeure de gaz naturel, la première depuis plus de dix ans, selon les informations de Reuters et de la BBC.

Le gisement a été identifié dans la baie de Mnazi, dans le sud du pays, sur le puits Kasa-1X ST2, exploité conjointement par la compagnie publique Tanzania Petroleum Development Corporation et le groupe français Maurel & Prom.

Selon le ministère de l’Énergie, les réserves découvertes sont estimées à 223 milliards de pieds cubes de gaz, soit environ 6,3 milliards de mètres cubes. Une découverte qualifiée d’« étape majeure » pour renforcer l’approvisionnement énergétique national.

Le nouveau puits devrait commencer sa production dès le mois prochain. Il vient s’ajouter aux importantes réserves déjà connues du pays, estimées à plus de 57 billions de pieds cubes.

Pour les autorités, cette nouvelle ressource doit accompagner la croissance économique et industrielle de la Tanzanie. En 2024, le gaz naturel représentait déjà près de 80 % de la production d’électricité du pays.

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