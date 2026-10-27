Tanzanie : l'opposant Tundu Lissu entame une grève de la faim en prison

Le chef de file de l'opposition tanzanienne Tundu Lissu, dirigeant du parti Chadema, a entamé une grève de la faim lundi. Actuellement détenu, il exige des autorités pénitentiaires qu'elles l'autorisent à s'entretenir en privé avec ses avocats, a déclaré son parti.

Selon le Chadema, la Haute Cour de Tanzanie a statué la semaine dernière que son droit constitutionnel à des entretiens privés avec son avocat avait été bafoué. Mais samedi, le parti a accusé les autorités de ne pas respecter cette décision.

Critique de longue date du parti Chama Cha Mapinduzi, au pouvoir en Tanzanie depuis l'indépendance en 1961**,** Tundu Lissu est incarcéré dans l'attente du verdict d'un procès pour trahison — un chef d'accusation passible de la peine de mort.

Le dirigeant du Chadema a survécu à une tentative d'assassinat en 2017. Il était revenu en Tanzanie en 2023 après des années d’exil.

Tundu Lissu a été arrêté en avril 2025, accusé d'avoir incité la population à boycotter les élections de cette année-là.Le dirigeant du parti Chadema, âgé de 58 ans, est en détention depuis lors.

Le verdict du procès pour trahison, largement critiqué par l’opposition et les organisations de défense des droits de l’homme qui y voient une affaire à motivation politique, est attendu le 6 novembre.