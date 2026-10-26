Kenya : inquiétudes après l’enlèvement présumé d’un opposant tanzanien

Un opposant tanzanien aurait été enlevé au Kenya, provoquant l’inquiétude des organisations de défense des droits humains. Twaha Mwaipaya, ancien responsable de la jeunesse du principal parti d’opposition tanzanien Chadema, aurait disparu dimanche près de Nairobi, selon Amnesty International et son parti.

D’après Amnesty, le militant se déplaçait en taxi pour rendre visite à des proches lorsqu’il aurait été intercepté par des individus circulant à bord de trois véhicules dans le comté de Machakos, à l’est de la capitale kényane.

Réfugié au Kenya depuis l’année dernière, Twaha Mwaipaya était connu pour ses critiques envers le gouvernement tanzanien. Il publiait régulièrement des messages sur les réseaux sociaux dénonçant la répression politique dans son pays.

Son parti accuse les autorités tanzaniennes d’être derrière cette disparition, une accusation rejetée par le gouvernement. Des militants des droits humains demandent désormais aux autorités kényanes de retrouver rapidement l’opposant et de garantir sa sécurité.

« Le Kenya ne peut pas rester la plaque tournante des enlèvements en Afrique de l’Est », a dénoncé Kibi Alex Mukasa, militant des droits humains, appelant les autorités à agir pour obtenir sa libération.

Pour Boniface Mwangi, autre défenseur des droits humains kényan, cette affaire illustre une tendance inquiétante dans la région. Il affirme que plusieurs pays d’Afrique de l’Est auraient mené des opérations contre des opposants au-delà de leurs frontières.

Le Kenya a déjà été critiqué ces dernières années après plusieurs affaires d’enlèvements présumés visant des opposants étrangers en exil. Amnesty International alerte sur une « tendance croissante et inquiétante à la répression transnationale » en Afrique de l’Est.