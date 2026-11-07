Tanzanie : le chef de l'opposition, Tundu Lissu, condamné à quatre ans de prison

Le chef de l’opposition tanzanienne, Tundu Lissu, a été condamné vendredi à quatre ans de prison pour incitation aux troubles, ce qui pourrait l’empêcher de se présenter aux prochaines élections, dans une affaire qui a suscité une condamnation internationale.

Le tribunal l’a déclaré non coupable de trahison, mais l’a condamné pour incitation à la violence – bien que ce chef d’accusation ne figurait pas parmi ceux retenus contre lui

« Nous considérons cette journée comme un jour de victoire pour notre parti. D’une affaire dans laquelle notre dirigeant avait été faussement accusé de trahison à une autre affaire, tout aussi fausse, d’incitation à la révolte, c’est un jour de victoire pour nos compatriotes tanzaniens. », a déclaré John Heche, vice-président du Chadema.

La Tanzanie était considérée comme l’une des démocraties les plus stables d’Afrique, mais sa réputation s’est effondrée depuis que le gouvernement au pouvoir depuis longtemps a réprimé brutalement l’opposition et les manifestations.

« Nous allons demander sa libération sous caution en attendant l’appel, car il a été condamné pour un crime pour lequel la libération sous caution est possible même après la condamnation. », a expliqué Rugemeleza Nshala, directeur juridique du parti Chadema.

Tundu Lissu, chef du principal parti d'opposition, le Chadema, avait été arrêté avant l'élection présidentielle de l'année dernière pour trahison et a passé 19 mois en prison.

Le tribunal l’a déclaré non coupable de trahison, mais l’a condamné pour incitation à la violence – bien que ce chef d’accusation ne figurait pas parmi ceux retenus contre lui – et l’a condamné à quatre ans de prison. Cela pourrait signifier qu’il restera en prison jusqu’à peu après la prochaine élection prévue en octobre 2030.

« Nous sommes convaincus que, par ses déclarations, l’accusé avait l’intention de perturber les élections et d’inciter à la violence », a déclaré le juge devant une salle d’audience bondée de ses partisans.

Tundu Lissu a rétorqué que ce procès constituait une « persécution politique », accusant les juges de suivre les ordres du gouvernement de la présidente Samia Suluhu Hassan.