Soudan : la crise humanitaire s'aggrave dans le camp d’Al-Karama 3

Alors que la guerre se poursuit dans leur pays, les conditions humanitaires se dégradent pour de nombreux Soudanais dans le camp d'Al-Karama 3, dans la ville d'El-Damazin, dans l'État du Nil Bleu au Soudan.

Ces déplacés qui ont laissé presque tout derrière eux dépendent de l’aide alimentaire pour vivre. Problème, depuis quatre mois, elle n’a pas été distribuée dans les camps. Ces civils tirent la sonnette d’alarme face à cette pénurie.

« On ne nous fournit pas de nourriture dans le camp, nous ne mangeons que du maïs, même si je ne devrais pas en manger, mais nous n’avons pas d’autres choix. Nous avons besoin de soins particuliers et d’une alimentation équilibrée », raconte Adam Ahmed, déplacé du camp d’Al-Karama.

Les responsables du camp d’Al-Karama 3 abondent dans le même sens. Ils affirment que les déplacés sont confrontés à une crise humanitaire qui s’aggrave en raison d'une pénurie d'aide alimentaire.

« À l’heure actuelle, la situation sanitaire dans le camp est complètement dégradée ; toute une série de maladies sont apparues, notamment des allergies, en plus du paludisme et de la schistosomiase. La situation dans le camp est actuellement extrêmement grave. C’est pourquoi nous lançons un appel aux autorités officielles et aux organisations humanitaires pour qu’elles interviennent de toute urgence », a déclaré Babiker Othman Ibrahim, responsable du camp d’Al-Karama 3.

Mais le gouvernement soudanais a déclaré mardi que la situation alimentaire dans le pays était rassurante. Alors que les des partenaires internationaux dont les États-Unis ont indiqué le 24 octobre, qu’environ 19,5 millions de personnes, soit 41 % de la population, étaient confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë.