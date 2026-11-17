Les présidents américain, russe et chinois s'apprêtent à se rencontrer jeudi lors d'un sommet tripartite sans précédent à Shenzhen, en Chine.

Pour Donald Trump, cette rencontre marque un revirement par rapport à son premier mandat, lorsque Washington traitait Pékin et Moscou comme ses principaux concurrents géopolitiques.

Ce sommet laisse les alliés des États-Unis dans l’incertitude, selon Jonathan Czin, ancien expert de la CIA sur la Chine.

« Cela envoie un message inquiétant », estime-t-il. « Le message implicite est que Trump se concentre davantage sur ses relations avec Pékin ou Moscou que sur les intérêts de nos alliés et partenaires. »

Il a ajouté que les alliés des États-Unis en Asie et en Europe pourraient percevoir l’administration Trump comme davantage soucieuse de s’accommoder de la Chine et de la Russie que de contrer leur influence.

Le sommet devrait porter principalement sur le contrôle des armes nucléaires, Donald Trump souhaitant également aborder la guerre en Iran et l’intervention russe en Ukraine. Le président américain a affirmé lundi qu’il avait l’intention d’évoquer la question de l’Ukraine avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, malgré des déclarations contraires de la Maison Blanche.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait part de ses inquiétudes quant à la perspective de voir les grandes puissances discuter de ce sujet sans que l’Ukraine ne soit présente à la table des négociations.

« Cette réunion des dirigeants pourrait donner le coup d’envoi d’un consensus en faveur de la paix », espère le président du Center for China and Globalization Wang Huiyao. « Si tout se passe bien, peut-être qu’au G20 le mois prochain, des progrès encore plus importants pourraient être réalisés concernant le cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine. »

Cette rencontre inédite se déroulera en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen cette semaine.