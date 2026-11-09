Soudan : l'armée arrête Ahmed Haroun, recherché par la CPI

Les autorités militaires soudanaises ont de nouveau arrêté Ahmed Haroun, ancien haut responsable du régime d'Omar el-Béchir et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes présumés commis au Darfour.

Selon son équipe de défense, Ahmed Haroun a été interpellé dimanche à Omdurman, près de Khartoum. Ses avocats affirment qu'aucune explication officielle ne leur a été fournie et que son lieu de détention demeure inconnu.

Ancien ministre et responsable de la sécurité sous Omar el-Béchir, Ahmed Haroun est poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans les violences commises au Darfour entre 2003 et 2004, notamment des meurtres, des viols, des déplacements forcés de populations et des actes de torture. Il a toujours rejeté ces accusations.

Déjà arrêté après la chute d'Omar el-Béchir en 2019, Haroun s'était évadé en avril 2024 lors de l'attaque de la prison où il était détenu, au début de la guerre qui oppose l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (RSF).

Ses avocats estiment que cette nouvelle arrestation pourrait être liée à une récente interview diffusée dans un podcast. Ahmed Haroun y affirmait que, malgré certaines divergences, son parti et l'armée restaient unis dans leur combat contre les RSF.

Le Parti du Congrès national a réclamé sa libération immédiate, dénonçant une arrestation motivée par l'expression de ses opinions. De leur côté, plusieurs organisations de défense des droits humains estiment au contraire qu'il doit être transféré à la Cour pénale internationale afin de répondre des accusations portées contre lui.

Cette arrestation intervient alors que la guerre entre l'armée et les RSF continue de faire des milliers de victimes. Les Nations unies et plusieurs organisations internationales accusent les deux camps d'avoir commis de graves violations du droit international humanitaire, notamment au Darfour.