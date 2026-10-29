Soudan : une frappe de drone de l'armée au Darfour fait plus de 100 morts

Une frappe de drone de l’armée soudanaise sur un marché de la région du Darfour a fait 102 morts, a indiqué mercredi un groupe de défense des droits humains.

L’attaque, qui avait visé lundi soir un marché de la ville de Nyala (ouest) contrôlée par les paramilitaires, a aussi fait 113 blessés, dont des enfants, d’après l’ONG Emergency Lawyers, qui documente les exactions commises au cours de la guerre sévissant depuis trois ans dans le pays.

Des témoins et une source médicale avaient initialement fait état de 21 morts et de 40 blessés.

Le drone a, selon Emergency Lawyers, visé le marché de Tanqonj, très fréquenté par les habitants.

« J’ai perdu mon fils de 19 ans dans la frappe. Nous l’avons enterré aux côtés de plus de 70 corps dans une seule fosse », a raconté à l’AFP, par message, Hamdane Souleimane.

Une autre habitante, Zahra Hamidane, vendeuse sur le marché, a indiqué que plusieurs travailleurs avaient été tués « à côté de (son) étal de nourriture ».

Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par une guerre opposant les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) à l’armée, qui contrôle le centre, le nord et l’est du pays.

Elle mène régulièrement des frappes sur Nyala, où les FSR ont instauré une autorité rivale de celle du gouvernement reconnu par la communauté internationale, basé à Khartoum.

Le conflit se déroule désormais principalement par le biais de drones, grâce auxquels les deux camps peuvent opérer à travers tout le pays, loin des lignes de front, causant à chaque fois la mort de dizaines de civils.

Rien qu’au cours des trois premières semaines d’octobre, les frappes de drones ont fait plus de 300 morts et des centaines de blessés, selon un décompte des Nations unies.

Depuis le début du conflit, la guerre a fait plus de 200 000 morts, selon les estimations des travailleurs humanitaires, et a provoqué l’une des plus graves crises de famine et de déplacements de populations au monde.