Zimbabwe : la prolongation du mandat du président divise

La promulgation, par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, de modifications constitutionnelles portant prolongation de son mandat de deux ans divise.

Des Zimbabwéens estiment que la priorité dans le pays reste la lutte contre les maux qui gangrènent leur quotidien.

''C'est désormais la loi et on ne peut plus rien y changer, mais si on regarde autour de soi, les problèmes les plus importants et les plus fondamentaux ne sont pas pris en charge. Par exemple, le chômage est très élevé et il y a désormais beaucoup de vendeurs ambulants, de rabatteurs, voire de mendiants dans les rues. Et pourtant, alors que nous souffrons ainsi, ils parlent de prolonger le mandat à sept ans ; ils adoptent cette loi uniquement pour servir leurs propres intérêts et nous ne sommes absolument pas d’accord avec cette loi.'', déclare Allen Isam, citoyen zimbabwéen.

Mais son compatriote Ernest Karo salue un texte qui, à ses yeux, favorise la stabilité au sommet de l'État. '' La nouvelle loi ne nous pose aucun problème ; tout ce dont nous avons besoin, c’est que les dirigeants actuels restent en place et que le président continue à gouverner''.

Les principales figures de l'opposition zimbabwéenne ont promis mercredi de contester, tant sur le plan national qu'international, le nouveau texte. Les zones d’ombre ne manquent pas, selon Doug Coltart, avocat spécialisé dans les droits de l’homme.

''Ce projet de loi n’est plus un simple projet, il fait désormais partie de notre législation, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il soit légal ou qu’il ne puisse pas être contesté. Il peut être contesté, et l’un des nombreux motifs de contestation est que la procédure d’amendement de la Constitution n’a pas été menée dans le respect de la loi.'', explique-t-il.

L’opposition zimbabwéenne dénonce une violation de la Constitution et a appelé la population à manifester, alors que des avocats préparent un recours devant la justice pour contester la constitutionnalité de cette nouvelle loi.