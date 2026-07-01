Zimbabwe : le Parlement approuve le prolongement du mandat présidentiel

Le Parlement du Zimbabwe adopte définitivement un projet de loi visant à prolonger le mandat présidentiel.

Les modifications en profondeur de la Constitution du Zimbabwe, qui prolongeront le mandat présidentiel de deux ans, ont franchi mardi la dernière étape parlementaire. Il ne manque plus que la signature du président Emmerson Mnangagwa pour qu'elles entrent en vigueur. Ces amendements, qui suppriment également les élections présidentielles au suffrage direct, ont été vivement critiqués par les figures de l'opposition dans ce pays où le parti Zanu-PF de Mnangagwa, âgé de 83 ans, détient la majorité parlementaire.

L'Assemblée nationale a voté par 226 voix contre 41, a annoncé le président de l'Assemblée, en faveur des modifications proposées par le Sénat lorsque celui-ci a approuvé la nouvelle législation le 24 juin.Cette série de modifications — qualifiée de « coup d’État constitutionnel » par ses détracteurs — comprend une disposition visant à prolonger la durée des mandats présidentiel et parlementaire de cinq à sept ans.

Cela signifie que le dernier des deux mandats constitutionnellement limités de Mnangagwa serait prolongé jusqu’en 2030.