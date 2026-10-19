Mexique : des milliers de personnes réunies pour la "Zombie Walk"

Des milliers de personnes vêtues de costumes de zombies et arborant un maquillage sophistiqué ont envahi dimanche les rues de Mexico à l’occasion de la 19e édition annuelle de la « Zombie Walk », un rassemblement qui réunit des participants de tous âges pour célébrer le macabre dans une ambiance festive.

L'événement a mis à l'honneur toute une variété de personnages morts-vivants, notamment des clowns zombies et une personne déguisée en rat, tandis que les participants marchaient, dansaient et réalisaient des figures acrobatiques tout au long du parcours.

Pour certains participants, cet événement reflète le rapport culturel du Mexique à la mort. César López, graphiste et participant, a expliqué que la tradition nationale consistant à jouer avec la mort et à s’en moquer contribue à expliquer l’attrait de ce genre de rassemblements.

« (D’un point de vue culturel, en tant que Mexicains), le fait que nous ayons cette tendance profondément ancrée à jouer avec l’idée de la mort — à nous moquer de la mort —, je pense que cela nous influence et explique en partie pourquoi nous apprécions ce genre d’ambiance », a déclaréCésar López.

Des maquilleurs étaient également présents pour aider les participants à se transformer en zombies.

« Personne ne critique ni ne juge les autres ; tous les participants sont uniques, et il règne un grand respect mutuel entre tous », a expiqué Daniela Muñiz, pom-pom girl et participante à la marche des zombies.

Ce rassemblement annuel est devenu une tradition dans la capitale mexicaine, alliant costumes et maquillage inspirés de l’horreur à une fête familiale.