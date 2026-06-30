Mondial 2026 : le Maroc, le Brésil et le Paraguay au bout du suspense

Le Maroc a infligé aux Pays-Bas leur élimination la plus précoce en Coupe du monde, en les battant 3-2 à l’issue d’une séance de tirs au but, après un match nul 1-1 lundi soir.

Alors que la séance de tirs au but était à égalité 2-2 après quatre séries, le gardien marocain Yassine Bounou a réalisé un arrêt décisif sur la tentative de Crysencio Summerville, en repoussant le ballon de la main gauche. Ismael Saibari a ensuite envoyé le tir décisif dans le coin inférieur gauche tandis que le gardien Bart Verbruggen plongeait de l’autre côté.

Ces deux équipes affichaient le meilleur classement combiné de tous les matchs des seizièmes de finale. Le Maroc occupait la sixième place mondiale et les Pays-Bas la septième.

Le Japon connaît une nouvelle déception avec une victoire du Brésil. Le quintuple champion du monde a marqué en fin de match et mis fin à un nouveau parcours en Coupe du monde dès les seizièmes de finale. c'est la troisième fois consécutive que le Japon, menant au score en phase à élimination directe, s'incline. Cette année, c’est face au Brésil, sur le score de 2-1, à la suite d’un but inscrit en fin de temps additionnel.

Le Paraguay crée l’étonnement face à l’Allemagne lors d’une séance de tirs au but, signant ainsi la plus grande surprise de la Coupe du monde 2026. José Canale ne figurait pas dans le onze de départ lors de ses deux précédentes apparitions avec le Paraguay dans cette Coupe du monde. Il a fait de son premier match en tant que titulaire un moment mémorable. Canale a marqué lors du premier tir au but de la mort subite, Orlando Gill a réalisé deux arrêts décisifs lors de la séance, et le Paraguay a battu l’Allemagne 4-3 aux tirs au but lundi, créant ainsi la plus grande surprise de la Coupe du monde 2026.

Le Paraguay est devenu la première équipe à battre l’Allemagne aux tirs au but en Coupe du monde. Les Allemands ont manqué trois de leurs six tirs au but.