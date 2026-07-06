Mondial 2026 : stupeur au Brésil, fierté malgré tout au Mexique

Les supporters présents sur la plage de Copacabana étaient désemparés dimanche après l’élimination de l’équipe nationale brésilienne de la Coupe du monde suite à sa défaite 2-1 face à la Norvège.

"J’adore le football et je soutiens le Brésil jusqu’à la dernière seconde. Jusqu’à la dernière seconde, j’ai cru au Brésil. C’est frustrant, c’est triste, mais ça fait partie du sport. Alors, qu’on le veuille ou non, il faut l’accepter", a déclaré Thaisa de Oliveira, étudiante universitaire de 24 ans.

Le Brésil rentre chez lui après avoir largement déçu les attentes, qui se résumaient pratiquement à « la victoire ou rien » pour les quintuples champions du monde.

"Honnêtement, c’était tout simplement un match incroyable. C’était exactement ce qu’on espérait. Elles ont attaqué très tôt dans la partie. Elles ont vraiment bien joué. Elles se sont battues du début à la fin. Le Brésil est une équipe incroyable, absolument incroyable. Et la Norvège a très bien joué", s'est réjouie Suzanne Young, supportrice norvégienne originaire de Londres.

L'Angleterre s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Mexique 3-2 lors d'un match spectaculaire des huitièmes de finale à l'Estadio Azteca, suscitant chez les supporters mexicains rassemblés lors d'une soirée publique à Mexico un mélange d'émotions entre déception et fierté.

"Je suis tellement ravie parce que même si on a perdu, on a livré un match incroyable. On a marqué deux buts contre l’Angleterre, alors Viva Mexico !", a dit Zahira Cruz, supportrice du Mexique.

De nombreux supporters sont restés après le match, chantant en chœur au son des mariachis, transformant ainsi leur déception en une manifestation de fierté nationale. Cette défaite prolonge l'attente du Mexique, qui n'a plus atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde depuis qu'il a accueilli le tournoi en 1986.